На вивчення української в школах з іншими мовами навчання виділено 46 млн гривень, - Гриневич

На виділені кошти місцева влада повинна закуповувати обладнання

У бюджеті на 2018 рік закладено 46 мільйонів гривень на кабінети української мови в школах з іншими мовами навчання. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич, інформує "Радіо Свобода".

"Вчителя української мови відчували себе у школах з навчанням мовою нацменшин приниженими. Саме тому ми зараз Кабміном виділили кошти на обладнання кабінетів української мови в таких школах. А також встановили цим вчителям надбавку до 30% - найбільшу, яка є, щоб вони мали заохочення", - зазначила Лілія Гриневич.

За словами міністра, на виділені кошти місцева влада повинна закуповувати обладнання, яке прописано в рекомендаціях Міносвіти. Вона зазначила, що це має поліпшити методологію викладання української мови у школах нацменшин і залучити дітей до вивчення державної мови.

Гриневич сказала, що питання про продовження тривалості перехідного періоду імплементації мовної статті закону про освіту актуальне. Ці рекомендації надала Венеціанська комісія, і вже підготовлено відповідний законопроект №8046. Він вчора був у порядку денному, але до нього не дійшла черга.

"Законопроект говорить про збільшення тривалості перехідного періоду до 2023 року. Якщо ми хочемо навчити дітей українській мові, повинні підготувати все так, щоб ці зміни стали незворотними. Нам важливо це робити поступово, щоб не викликати опору дітей", - повідомила міністр.

"Планується, що спочатку діти будуть вивчати все рідною мовою, а потім поступово впроваджуватимуться предмети українською, поки не буде досягнуто співвідношення "60% державною мовою і 40% використання мови нацменшин", - пише видання.

Нагадаємо, Угорщина не буде підтримувати відносини Україна - НАТО до зміни закону про освіту.