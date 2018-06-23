Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На вивчення української в школах з іншими мовами навчання виділено 46 млн гривень, - Гриневич

НовиниПолітика    23.06.2018 - 07:23
Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)
Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

На виділені кошти місцева влада повинна закуповувати обладнання

У бюджеті на 2018 рік закладено 46 мільйонів гривень на кабінети української мови в школах з іншими мовами навчання. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич, інформує "Радіо Свобода".

"Вчителя української мови відчували себе у школах з навчанням мовою нацменшин приниженими. Саме тому ми зараз Кабміном виділили кошти на обладнання кабінетів української мови в таких школах. А також встановили цим вчителям надбавку до 30% - найбільшу, яка є, щоб вони мали заохочення", - зазначила Лілія Гриневич.

За словами міністра, на виділені кошти місцева влада повинна закуповувати обладнання, яке прописано в рекомендаціях Міносвіти. Вона зазначила, що це має поліпшити методологію викладання української мови у школах нацменшин і залучити дітей до вивчення державної мови.

Гриневич сказала, що питання про продовження тривалості перехідного періоду імплементації мовної статті закону про освіту актуальне. Ці рекомендації надала Венеціанська комісія, і вже підготовлено відповідний законопроект №8046. Він вчора був у порядку денному, але до нього не дійшла черга.

"Законопроект говорить про збільшення тривалості перехідного періоду до 2023 року. Якщо ми хочемо навчити дітей українській мові, повинні підготувати все так, щоб ці зміни стали незворотними. Нам важливо це робити поступово, щоб не викликати опору дітей", - повідомила міністр.

"Планується, що спочатку діти будуть вивчати все рідною мовою, а потім поступово впроваджуватимуться предмети українською, поки не буде досягнуто співвідношення "60% державною мовою і 40% використання мови нацменшин", - пише видання.

Нагадаємо, Угорщина не буде підтримувати відносини Україна - НАТО до зміни закону про освіту.

"Наш край" розповів, як зупинити "хаос" з зарахуванням у перші класи НАЗК внесло припис Гриневич
Теги публікації: Лілія Гриневич, Освіта, украинский язык, Міносвіти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся