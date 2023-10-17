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Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

Фото: Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс із українцями (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

З Тель-Авіва до Бухареста (Румунія) вилетів третій евакуаційний рейс із 74 громадянами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Ізраїлі в соціальній мережі Facebook.

Продовжується евакуація українців, які перебувають в Ізраїлі. Увечері 16 жовтня з аеропорту "Бен Гуріон" в Тель-Авіві відлетів третій евакуаційний рейс до Бухареста (Румунія).

"Цим рейсом вилетіли 74 громадяни України, більшість з яких жінки та діти. Надали необхідне сприяння та консульську допомогу українцям.", - повідомили у посольстві.

Перший евакуаційний рейс відбувся 14 жовтня. Тоді вдалося евакуювати 207 громадян України, з них 63 дитини. Вранці, 16 жовтня відбувся другий евакуаційний рейс - їм вилетіли  155 громадян України, з яких 107 жінок та 23 дитини.

"Посольство продовжує працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - повідомили у відомстві.

Громадяни України в Ізраїлі

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль, МЗС України повідомило, що є постраждалі серед громадян України.Минулими вихідними загинуло щонайменше 11 громадян України.

Також МЗС повідомило, про евакуацію неповнолітнього хлопчика з міста Сдерот, якого поранили бойовики ХАМАСу. Дитині надано медичну та психологічну допомогу.

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евакуаціяРумуніяІзраїльБухарестТель-Авив