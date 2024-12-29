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В Ізраїлю кілька днів буде в.о. прем'єра: в чому причина

Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Протягом кількох днів Ізраїлем керуватиме тимчасовий виконувач обов'язків прем'єра. Це пов'язано з тим, що чинний глава уряду Біньямін Нетаньяху перенесе операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відомо, що сьогодні в неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуватиме під повним наркозом під час операції з видалення простати. Після цього він залишиться в лікарні протягом "кількох днів".

Відповідну інформацію було передано окружному суду Єрусалима Амітом Хададом, адвокатом, який представляє Нетаньяху в кримінальному процесі, у клопотанні про скасування судових рішень, на яких прем'єр мав дати свідчення наступного тижня.

"Очікується, що прем'єр-міністр залишиться в лікарні протягом декількох днів. На даному етапі суду пропонується скасувати слухання, заплановані на цей тиждень", - повідомив Хадад у своєму листі.

Суд зі свого боку задовольнив клопотання, додавши, що слухання очікуються тепер у понеділок, 6 січня. Також прем'єр-міністру побажали повного одужання.

Як пишуть ЗМІ, під час операції та відсутності Нетаньяху, тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра країни буде міністр юстиції Ярів Левін. Зі свого боку міністр оборони Ісраель Кац буде уповноважений скликати Кабінет національної безпеки в разі потреби.

Що передувало

У суботу канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявила, що в середу 75-річний чиновник пройшов обстеження в лікарні "Хадасса". В результаті у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, викликану доброякісним збільшенням передміхурової залози. Тепер йому доведеться видалити простату.

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ІзраїльНетаньяху