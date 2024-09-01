Ізраїльтяни вимагають від Нетаньяху укласти угоду про припинення вогню з ХАМАС, - AP

Як повідомляється, в неділю ввечері, 1 вересня, скорботні і розгнівані ізраїльтяни вийшли на вулиці, вимагаючи від прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу укласти угоду про припинення вогню з угрупованням ХАМАС, щоб повернути заручників додому. У найбільшому протесті брали участь десятки тисяч людей.

"Ми дійсно вважаємо, що уряд приймає ці рішення заради власної безпеки, а не заради життя заручників, і ми повинні сказати їм "стоп"", - сказала мешканка Тель-Авіва.

Повідомляється, що троє з шести заручників, знайдених мертвими, включаючи ізраїльського американця, мали бути звільнені на першому етапі пропозиції про припинення вогню, що обговорювалося в липні, і це лише посилило почуття люті та розчарування серед протестувальників.

Військові заявили, що всіх шістьох заручників було вбито незадовго до прибуття ізраїльських сил. Нетаньягу звинуватив воєнізоване угруповання ХАМАС у переговорах, які застопорилися, заявивши, що "той, хто вбиває заручників, не хоче угоди".

Одним із заручників був 23-річний ізраїльтянин-американець Херш Голдберг-Полін (уродженець Берклі, Каліфорнія), який втратив частину лівої руки через гранату під час атаки. У квітні випущене відео ХАМАС показало його живим, що викликало нові протести в Ізраїлі.

Армія Ізраїлю впізнала й інших:

Орі Данино, 25 років;

Еден Єрушалмі, 24 роки;

Альмог Сарусі, 27 років;

Олександр Лобанов, 33 роки;

та Кармель Гат, 40 років.

Також вона заявила, що тіла було витягнуто з тунелю в південному місті Газа Рафах, приблизно за кілометр від місця, де минулого тижня врятували живого ще одного заручника.

Підполковник Надав Шошані, військовий представник, сказав, що ізраїльські сили знайшли тіла в декількох десятках метрів під землею, оскільки йшов "бій, що триває", але зазначив, що в самому тунелі перестрілки не було. Він сказав, що немає жодних сумнівів, що їх убив ХАМАС.

Як пише AP, ХАМАС запропонував звільнити заручників в обмін на припинення війни, виведення ізраїльських військ з Гази та звільнення великої кількості палестинських ув'язнених, включаючи відомих бойовиків.

Ізат аль-Рішк, високопоставлений представник ХАМАС, заявив, що заручники були б живі, якби Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, підтриману США, на яку ХАМАС, за його словами, погодився в липні.

AP додало, що переговори про припинення вогню тривають уже кілька місяців, і багато хто звинувачує Нетаньягу в тому, що він не зміг досягти угоди. У свою чергу армія Ізраїлю визнала складність порятунку десятків заручників, що залишилися, і заявила, що тільки угода може принести великомасштабну віддачу.