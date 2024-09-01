Израильтяне требуют от Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС, - AP

Как сообщается, в воскресенье вечером, 1 сентября, скорбящие и разгневанные израильтяне вышли на улицы, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня с группировкой ХАМАС, чтобы вернуть оставшихся пленников домой. В крупнейшем протесте участвовали десятки тысяч человек.

"Мы действительно считаем, что правительство принимает эти решения ради собственной безопасности, а не ради жизней заложников, и мы должны сказать им "стоп"", - сказала жительница Тель-Авива.

Сообщается, что трое из шести заложников, найденных мертвыми, включая израильского американца, должны были быть освобождены на первом этапе предложения о прекращении огня, обсуждавшегося в июле, и это лишь усилило чувство ярости и разочарования среди протестующих.

Военные заявили, что все шесть заложников были убиты незадолго до прибытия израильских сил. Нетаньяху обвинил военизированную группировку ХАМАС в застопорившихся переговорах, заявив, что "тот, кто убивает заложников, не хочет сделки".

Одним из заложников был 23-летний израильтянин-американец Херш Голдберг-Полин (уроженец Беркли, Калифорния), который потерял часть левой руки из-за гранаты во время атаки. В апреле выпущенное ХАМАС видео показало его живым, что вызвало новые протесты в Израиле.

Армия Израиля опознала и остальных:

Ори Данино, 25 лет;

Эден Йерушалми, 24 года;

Альмог Саруси, 27 лет;

Александр Лобанов, 33 года;

и Кармель Гат, 40 лет.

Также она заявила, что тела были извлечены из туннеля в южном городе Газа Рафах, примерно в километре от места, где на прошлой неделе был спасен живым еще один заложник .

Подполковник Надав Шошани, военный представитель, сказал, что израильские силы нашли тела в нескольких десятках метров под землей, поскольку шел "продолжающийся бой", но отметил, что в самом туннеле перестрелки не было. Он сказал, что нет никаких сомнений, что их убил ХАМАС.

Как пишет AP, ХАМАС предложил освободить заложников в обмен на прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и освобождение большого числа палестинских заключенных, включая известных боевиков.

Иззат аль-Ришк, высокопоставленный представитель ХАМАС, заявил, что заложники были бы живы, если бы Израиль принял предложение о прекращении огня, поддержанное США, на которое ХАМАС, по его словам, согласился в июле.

AP добавило, что переговоры о прекращении огня тянутся уже несколько месяцев, и многие обвиняют Нетаньяху в том, что он не смог достичь соглашения. В свою очередь армия Израиля признала сложность спасения десятков оставшихся заложников и заявила, что только соглашение может принести крупномасштабную отдачу.