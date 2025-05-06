Ізраїльський міністр пообіцяв "повністю зруйнувати Газу"

Смотрич виступив на конференції, яка присвячена єврейським поселенням на окупованому Західному березі річки Йордан.

"Газу буде повністю зруйновано, цивільних осіб буде відправлено на південь у гуманітарну зону, де немає ХАМАСу і тероризму, і звідти вони почнуть масово виїжджати в треті країни", - заявив він.

Водночас у світі критикують нові плани Ізраїлю взяти Сектор Газа під повний контроль.

"Ми рішуче виступаємо проти розширення операцій Ізраїлю. Будь-яка спроба анексувати землі в Газі буде неприйнятною", - заявив міністр у справах Близького Сходу Великої Британії Хаміш Фалконер.

При цьому ХАМАС відмовляється від відновлення переговорів з Ізраїлем.

"Немає сенсу вести переговори або розглядати нові пропозиції про припинення вогню, поки в Секторі Газа триває голодна війна і війна на знищення", - вважає Басем Наїм, високопоставлений представник ХАМАС.