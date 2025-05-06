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Израильский министр пообещал "полностью разрушить Газу"

Иллюстративное фото: Израиль начинает новую операцию в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич пригрозил, что в результате победы Израиля над ХАМАС Газа "будет полностью разрушена".

Как передает РБК-Украина, заявление Смотрича приводит The Guardian.

Смотрич выступил на конференции, которая посвящена еврейским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан. 

"Газа будет полностью разрушена, гражданские лица будут отправлены на юг в гуманитарную зону, где нет ХАМАСа и терроризма, и оттуда они начнут массово уезжать в третьи страны", - заявил он. 

При этом в мире критикуют новые планы Израиля взять Сектор Газа под полный контроль. 

"Мы решительно выступаем против расширения операций Израиля. Любая попытка аннексировать земли в Газе будет неприемлемой", - заявил министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хамиш Фалконер.

При этом ХАМАС отказывается от возобновления переговоров с Израилем. 

"Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока в Секторе Газа продолжается голодная война и война на уничтожение", - считает Басем Наим, высокопоставленный представитель ХАМАС.

Новое наступление Израиля

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль проведет в Секторе Газа новую интенсивную операцию.

По его словам, такова была рекомендация израильского Генштаба. Израиль принял решение нанести ХАМАСу полное поражение.

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ХАМАСИзраильСектор Газа