Израильский министр пообещал "полностью разрушить Газу"

Смотрич выступил на конференции, которая посвящена еврейским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Газа будет полностью разрушена, гражданские лица будут отправлены на юг в гуманитарную зону, где нет ХАМАСа и терроризма, и оттуда они начнут массово уезжать в третьи страны", - заявил он.

При этом в мире критикуют новые планы Израиля взять Сектор Газа под полный контроль.

"Мы решительно выступаем против расширения операций Израиля. Любая попытка аннексировать земли в Газе будет неприемлемой", - заявил министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хамиш Фалконер.

При этом ХАМАС отказывается от возобновления переговоров с Израилем.

"Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока в Секторе Газа продолжается голодная война и война на уничтожение", - считает Басем Наим, высокопоставленный представитель ХАМАС.