Ізраїльський міністр пообіцяв "повністю зруйнувати Газу"

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич пригрозив, що внаслідок перемоги Ізраїлю над ХАМАС Газа "буде повністю зруйнована".

Смотрич виступив на конференції, яка присвячена єврейським поселенням на окупованому Західному березі річки Йордан.

"Газу буде повністю зруйновано, цивільних осіб буде відправлено на південь у гуманітарну зону, де немає ХАМАСу і тероризму, і звідти вони почнуть масово виїжджати в треті країни", - заявив він.

Водночас у світі критикують нові плани Ізраїлю взяти Сектор Газа під повний контроль.

"Ми рішуче виступаємо проти розширення операцій Ізраїлю. Будь-яка спроба анексувати землі в Газі буде неприйнятною", - заявив міністр у справах Близького Сходу Великої Британії Хаміш Фалконер.

При цьому ХАМАС відмовляється від відновлення переговорів з Ізраїлем.

"Немає сенсу вести переговори або розглядати нові пропозиції про припинення вогню, поки в Секторі Газа триває голодна війна і війна на знищення", - вважає Басем Наїм, високопоставлений представник ХАМАС.