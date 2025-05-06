Израильский министр пообещал "полностью разрушить Газу"
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич пригрозил, что в результате победы Израиля над ХАМАС Газа "будет полностью разрушена".
Как передает РБК-Украина, заявление Смотрича приводит The Guardian.
Смотрич выступил на конференции, которая посвящена еврейским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
"Газа будет полностью разрушена, гражданские лица будут отправлены на юг в гуманитарную зону, где нет ХАМАСа и терроризма, и оттуда они начнут массово уезжать в третьи страны", - заявил он.
При этом в мире критикуют новые планы Израиля взять Сектор Газа под полный контроль.
"Мы решительно выступаем против расширения операций Израиля. Любая попытка аннексировать земли в Газе будет неприемлемой", - заявил министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хамиш Фалконер.
При этом ХАМАС отказывается от возобновления переговоров с Израилем.
"Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока в Секторе Газа продолжается голодная война и война на уничтожение", - считает Басем Наим, высокопоставленный представитель ХАМАС.
Новое наступление Израиля
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль проведет в Секторе Газа новую интенсивную операцию.
По его словам, такова была рекомендация израильского Генштаба. Израиль принял решение нанести ХАМАСу полное поражение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.