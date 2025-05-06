Израильский министр пообещал "полностью разрушить Газу"

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич пригрозил, что в результате победы Израиля над ХАМАС Газа "будет полностью разрушена".

Смотрич выступил на конференции, которая посвящена еврейским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Газа будет полностью разрушена, гражданские лица будут отправлены на юг в гуманитарную зону, где нет ХАМАСа и терроризма, и оттуда они начнут массово уезжать в третьи страны", - заявил он.

При этом в мире критикуют новые планы Израиля взять Сектор Газа под полный контроль.

"Мы решительно выступаем против расширения операций Израиля. Любая попытка аннексировать земли в Газе будет неприемлемой", - заявил министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хамиш Фалконер.

При этом ХАМАС отказывается от возобновления переговоров с Израилем.

"Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока в Секторе Газа продолжается голодная война и война на уничтожение", - считает Басем Наим, высокопоставленный представитель ХАМАС.