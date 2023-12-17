Ізраїльські військові виявили тунелі та зброю в будинках лідерів ХАМАСу

Командир 7-ї бронетанкової бригади полковник Елад Цурі каже, що його війська ведуть бої з ХАМАСом у районі Хан-Юніса. За його словами, бригада також досягла головної площі в Бані-Сухейлі, на околиці Хан-Юніса.

Під час операцій військовослужбовці бригади знищили "безліч терористів", зокрема внаслідок танкового обстрілу. Крім того, військовослужбовці виявили близько 30 тунельних шахт, вразили десятки пускових майданчиків протитанкових ракет і спостережних пунктів, а також захопили зброю, використовувану бойовиками ХАМАСу, і матеріали розвідки.

"Ми знайшли зброю, тунелі в будинках високопоставлених чиновників ХАМАС. Ми бачимо тут безліч тунельних шахт, як і раніше стикаючись із ворогом, але отримуючи оперативний контроль над районом", - заявив Цурі.

За даними ЦАХАЛу, поряд з офісами командира батальйону Хан-Юніс і будинками високопоставлених командирів ХАМАСу, війська також здійснили рейд на аванпост, що належить батальйону терористичного угруповання Дейр-ель-Балах, і захопили розвідувальні матеріали.

Під час іншого рейду війська захопили зброю та обладнання в будинку одного з членів елітних сил ХАМАСа "Нухба".

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня в Білому домі заявили, що хочуть, щобвійна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидш. Того ж дня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе понад кілька місяців.

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