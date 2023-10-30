Ізраїльські танки зайшли на околицю Гази та перерізали одну з ключових доріг, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Повідомляється, що танки перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.

Очевидці повідомляють, що танки бачити в районі Зайтун.

"Вони перерізали дорогу Салах ад-Дін і обстрілюють будь-який транспортний засіб, який намагається нею проїхати", - сказав один з мешканців.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, як машина під'їхала до танка, почала розвертатися, а при від'їзді по ній нібито вистрілили з гармати.

Дорога Салах ад-Дін

Заззначимо, що дорога Салах ад-Дін - це головна автомагістраль Сектору Гази, яка об'єднує територію від пункту пропуску "Рафах" на півдні до "Ерез" на півночі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Операція ведеться з повітря, моря і суші, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю.

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