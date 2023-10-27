Ізраїльські танки було помічено на північному кордоні Гази, - ЗМІ

Танки армії Ізраїля були помічені на кордоні Сектора Газа. Там також чути звуки збройних сутичок.

Про це повідомояє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

За словами очевидців, танки були помічені у районі міста Бейт-Ханнун.

Також відомо, що ЦАХАЛ завдав удару по центру Сектора Газа та атакує ХАМАС в районах центральної частини Гази, районі Зайтун, на схід від Джабалії, на схід від Шуджайя, Бейт-Лахія на півночі Сектора Газа та Дейр-аль-Балах на півдні Сектора .

Оновлено о 22:45

За даними Haaretz, збройні сили Ізраїлю вже перетнули кордон та зайшли у північну частину Сектора Газа. Місцеві повідомляють про рух військової техніки ЦАХАЛу.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

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