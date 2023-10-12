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Ізраїльські авіалінії вперше за 41 рік здійснять рейс у "єврейську суботу": яка причина

Фото: ізраїльська авіакомпанія El Al анонсувала екстрені рейси (Moshe Shai / Flash90)
Автор: Володимир Костирін

Національна авіакомпанія Ізраїлю El Al ("Ель-Аль") оголосила про підготовку здійснити рейси 14 жовтня до США та Азії. Дата припадає на "єврейську суботу" ("шаббат"), коли місцеві авіалінії, як правило, не піднімають бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Необхідність здійснити авіарейси у суботу пов'язана з наміром повернути ізраїльтян, призваних на надзвичайний військовий резерв, а також сили безпеки та рятувальні служби, які опинилися за кордоном.

Для "Ель-Аль" виліт у "шаббат" стане першим за 41 рік.

Зауважується, що така доставка резервістів до країни "життєво важлива" під час нинішнього масштабного нападу терористичним угрупованням ХАМАС на Ізраїль.

Солдати резерву безкоштовно вилетять 14 жовтня двома літаками Boeing 787 з Нью-Йорка і Бангкока.

У заяві авіакомпанії зазначається, що витрати на польоти будуть нести "Ель-Аль" та великі фінансові установи США.

Особливість цієї місії

Також в "Ель-Аль" зазначили, що порушення багаторічної політики відмови від польотів у єврейську суботу отримало галахічне схвалення.

Річ у тому, що рятувальні польоти вважаються частиною "пікуа нефеш / pikuah nefesh" (іврит), тобто єврейського правового принципу, згідно з яким порятунок життя перевершує майже всі інші релігійні вимоги та обмеження.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві продовжує роботу, незважаючи на військову ситуацію в країні. Рейси виконують усі ізраїльські та міжнародні авіакомпанії.

Також перед РБК-Україна розповідало, які авіаперевізники продовжують пасажирські перевезення з Ізраїлю.

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