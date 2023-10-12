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Израильские авиалинии впервые за 41 год совершат рейс в "еврейскую субботу": какая причина

Фото: израильская авиакомпания El Al анонсировала экстренные рейсы (Moshe Shai / Flash90)
Автор: Владимир Костырин

Национальная авиакомпания Израиля El Al ("Эль-Аль") объявила о подготовке выполнить рейсы 14 октября в США и Азию. Дата приходится на "еврейскую субботу" ("шаббат"), когда местные авиалинии, как правило, не поднимают борты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Необходимость осуществить авиарейсы в субботу связана с намерением вернуть израильтян, призванных на чрезвычайный военный резерв, а также силы безопасности и спасательные службы, которые оказались за границей.

Для "Эль-Аль" вылет в "шаббат" станет первым за 41 год.

Отмечается, что такая доставка резервистов в страну "жизненно важна" во время нынешнего масштабного нападения террористической группировкой ХАМАС на Израиль.

Солдаты резерва бесплатно вылетят 14 октября на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока.

В заявлении авиакомпании указывается, что расходы на полеты будут нести "Эль-Аль" и крупные финансовые учреждения США.

Особенность этой миссии

Также в "Эль-Аль" отметили, что нарушение многолетней политики отказа от полетов в еврейскую субботу получило галахическое одобрение.

Дело в том, что спасательные полеты считаются частью "пикуа нефеш / pikuah nefesh" (иврит), то есть еврейского правового принципа, согласно которому спасение жизни превосходит почти все другие религиозные требования и ограничения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и международные авиакомпании.

Также перед РБК-Украина рассказывало, какие авиаперевозчики продолжают пассажирские перевозки из Израиля.

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