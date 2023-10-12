Израильские авиалинии впервые за 41 год совершат рейс в "еврейскую субботу": какая причина

Необходимость осуществить авиарейсы в субботу связана с намерением вернуть израильтян, призванных на чрезвычайный военный резерв, а также силы безопасности и спасательные службы, которые оказались за границей.

Для "Эль-Аль" вылет в "шаббат" станет первым за 41 год.

Отмечается, что такая доставка резервистов в страну "жизненно важна" во время нынешнего масштабного нападения террористической группировкой ХАМАС на Израиль.

Солдаты резерва бесплатно вылетят 14 октября на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока.

В заявлении авиакомпании указывается, что расходы на полеты будут нести "Эль-Аль" и крупные финансовые учреждения США.

Особенность этой миссии

Также в "Эль-Аль" отметили, что нарушение многолетней политики отказа от полетов в еврейскую субботу получило галахическое одобрение.

Дело в том, что спасательные полеты считаются частью "пикуа нефеш / pikuah nefesh" (иврит), то есть еврейского правового принципа, согласно которому спасение жизни превосходит почти все другие религиозные требования и ограничения.