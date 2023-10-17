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Ізраїльська армія показала відео ліквідації одного з керівників ХАМАСу

Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу. Цей момент потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

"ЦАХАЛ та ISA вбили Усаму Мазіні, голову Ради терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. Мазіні відповідав за ув'язнених Хамаса та керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю", - написали військові на своєму каналі.

Усама Мазіні був членом політбюро ХАМАС та головою Ради Шури ХАМАС у секторі Газа. Мазіні був одним із найвпливовіших лідерів терористів. Він відповідав за переговори щодо обміну полоненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також за координацію терористичної діяльності проти Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі

Після початку війни в Ізраїлі 7 жовтня ЦАХАЛ виявляє і знищує будівлі військової інфраструктури, а також високопосадовців.

Так ізраїльська армія ліквідувала главу регіональної розвідки ХАМАС . Ім'я бойовика військові не розкривають, але виклали відео з моменту удару ракети.

Також стало відомо про ліквідацію командира "Південного округу" ХАМАС після авіаудару ЦАХАЛу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа