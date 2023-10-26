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В Израиле снова возросло количество жертв среди украинцев, - МИД

Четверг 26 октября 2023 12:02
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В Израиле снова возросло количество жертв среди украинцев, - МИД Фото: Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле выросло количество жертв среди украинцев. Пока известно о 21 погибшем, а также 1 пропавшем без вести.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По словам Николенко, сейчас, согласно подтвержденной информации, известно о 21 погибшем украинце и 1 пропавшем без вести в Израиле. В частности в Секторе Газа:

  • 3 погибших - двое детей и взрослый человек;
  • 6 раненых, из которых 3 детей. Украинцы имеют ранения различной степени тяжести, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Эвакуация

Из палестинского анклава имеют желание эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин. Дипломатические учреждения постоянно поддерживают с ними связь.

"В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности выехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других государств. МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей", - добавил Николенко.

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Террористы убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В частности страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках по Сектору Газа уже более недели наносят ракетные удары.

В результате атак ХАМАС в Израиле гибнут иностранцы, в том числе и граждане Украины.

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Израиль Сектор Газа
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