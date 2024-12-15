В Ізраїлі заявили про закриття свого посольства в Ірландії: що відомо

Видання нагадало, що в травні Ізраїль відкликав свого посла після того, як Ірландія стала однією з трьох країн ЄС, які заявили, що в односторонньому порядку визнають палестинську державу. Проте Ірландія не стала відкликати у відповідь свого посла в Ізраїлі.

Далі The Times of Israel пише, що минулого тижня уряд Ірландії проголосував за приєднання до позову ПАР, згідно з яким Ізраїль звинувачують у "геноциді" в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Тепер у розвитку ситуації ізраїльський глава МЗС оголосив про закриття посольства країни в Дубліні - столиці Ірландії.

"Антисемітські дії і риторика, які Ірландія робить проти Ізраїлю, засновані на делегітимації та демонізації єврейської держави і на подвійних стандартах", - заявив Саар.

Він підкреслив, що Ірландія перейшла всі червоні лінії у своїх відносинах з Ізраїлем.

"Ізраїль вкладатиме свої ресурси в розвиток двосторонніх відносин із країнами світу відповідно до пріоритетів, які також випливають зі ставлення до нього різних країн", - додав глава ізраїльського МЗС.

Водночас Саар оголосив, що країна відкриє посольство в Молдові, яка вже має своє посольство в Ізраїлі. Відкриття очікується наступного року. Наразі Ізраїль починає процес пошуку місця і призначення посла.

"Є країни, які зацікавлені у зміцненні своїх зв'язків з Ізраїлем і поки що не мають ізраїльського посольства. Ми скорегуємо ізраїльську дипломатичну структуру наших місій, надаючи значення, серед іншого, підходу і діям різних країн щодо Ізраїлю на політичній арені", - резюмував Саар.