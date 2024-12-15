В Ізраїлі заявили про закриття свого посольства в Ірландії: що відомо

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар оголосив про закриття посольства країни в Ірландії. Причиною рішення він назвав "вкрай антиізраїльську політику ірландського уряду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання нагадало, що в травні Ізраїль відкликав свого посла після того, як Ірландія стала однією з трьох країн ЄС, які заявили, що в односторонньому порядку визнають палестинську державу. Проте Ірландія не стала відкликати у відповідь свого посла в Ізраїлі.
Далі The Times of Israel пише, що минулого тижня уряд Ірландії проголосував за приєднання до позову ПАР, згідно з яким Ізраїль звинувачують у "геноциді" в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Тепер у розвитку ситуації ізраїльський глава МЗС оголосив про закриття посольства країни в Дубліні - столиці Ірландії.
"Антисемітські дії і риторика, які Ірландія робить проти Ізраїлю, засновані на делегітимації та демонізації єврейської держави і на подвійних стандартах", - заявив Саар.
Він підкреслив, що Ірландія перейшла всі червоні лінії у своїх відносинах з Ізраїлем.
"Ізраїль вкладатиме свої ресурси в розвиток двосторонніх відносин із країнами світу відповідно до пріоритетів, які також випливають зі ставлення до нього різних країн", - додав глава ізраїльського МЗС.
Водночас Саар оголосив, що країна відкриє посольство в Молдові, яка вже має своє посольство в Ізраїлі. Відкриття очікується наступного року. Наразі Ізраїль починає процес пошуку місця і призначення посла.
"Є країни, які зацікавлені у зміцненні своїх зв'язків з Ізраїлем і поки що не мають ізраїльського посольства. Ми скорегуємо ізраїльську дипломатичну структуру наших місій, надаючи значення, серед іншого, підходу і діям різних країн щодо Ізраїлю на політичній арені", - резюмував Саар.
Нагадаємо, що 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх видали за "злочин проти людяності та воєнні злочини, імовірно вчинені з жовтня 2023 року до травня 2024 року". Перед цим МКС відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині.
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