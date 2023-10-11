У Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим

Як повідомили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), в середу ввечері, 11 жовтня, жоден безпілотник не заходив у повітряний простір країни.

За словами речника ЦХАЛ Деніеля Хагарі, повідомлення про те, що ізраїльтянам по всій півночі країни було наказано сховатися було активовано помилково. Поки що незрозуміло, що стало причиною помилки, і ЦАХАЛ розслідує інцидент.

Нагадаємо, раніше у ЦАХАЛ повідомили про загрозу вторгнення безпілотників з боку кордону з Ліваном.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.

Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.

При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.

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