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У Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим

Середа 11 жовтня 2023 20:58
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У Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим Ілюстративне фото: у Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряний простір Ізраїлю, куди могли вторгнутися безпілотники з боку кордону з Ліваном, не був порушений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як повідомили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), в середу ввечері, 11 жовтня, жоден безпілотник не заходив у повітряний простір країни.

За словами речника ЦХАЛ Деніеля Хагарі, повідомлення про те, що ізраїльтянам по всій півночі країни було наказано сховатися було активовано помилково. Поки що незрозуміло, що стало причиною помилки, і ЦАХАЛ розслідує інцидент.

Нагадаємо, раніше у ЦАХАЛ повідомили про загрозу вторгнення безпілотників з боку кордону з Ліваном.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.

Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.

При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.

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