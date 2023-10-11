В Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным

Воздушное пространство Израиля, куда могли вторгнуться беспилотники со стороны границы с Ливаном, не было нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в среду вечером, 11 октября, ни один беспилотник не входил в воздушное пространство страны.

По словам спикера ЦХАЛ Дэниеля Хагари, сообщение о том, что израильтянам по всей севере страны было приказано скрыться, было активировано ошибочно. Пока непонятно, что явилось причиной ошибки, и ЦАХАЛ расследует инцидент.