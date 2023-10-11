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В Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным

Среда 11 октября 2023 20:58
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В Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным Иллюстративное фото: в Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воздушное пространство Израиля, куда могли вторгнуться беспилотники со стороны границы с Ливаном, не было нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в среду вечером, 11 октября, ни один беспилотник не входил в воздушное пространство страны.

По словам спикера ЦХАЛ Дэниеля Хагари, сообщение о том, что израильтянам по всей севере страны было приказано скрыться, было активировано ошибочно. Пока непонятно, что явилось причиной ошибки, и ЦАХАЛ расследует инцидент.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ сообщили об угрозе вторжения беспилотников со стороны границы с Ливаном.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и угонять военных и мирных жителей.

Израильские военные ответили атаками по местам дислокации боевиков на территории сектора Газа.

При этом террористы из ливанской военизированной группы "Хезболла" поддержали действия ХАМАСа. Они уже обстреливали территорию Израиля несколько раз.

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Израиль Сектор Газа Ливан
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