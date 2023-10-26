В Ізраїлі заявили, що ХАМАС використав гумдопомогу для створення тунелів під Газою

За словами дипломата, члени угруповання для будівництва такого "підземного тунельного міста" використав усю гумдопомогу, яка надійшла до Гази за останні кілька років.

"Кожен тунель коштував 3 мільйони доларів - загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів", - розповіла ізраїльський посол.

Також Хотовелі підрахувала, що населенню сектору Газа можна було б надати гуманітарну допомогу на суму 100 мільйонів доларів.

"Проте ні, ХАМАС створив цю військову машину, це жахливе підземне метро", - наголошує вона.

Дипломат додала, що фінансова підтримка міжнародної спільноти використовувалася бойовиками, і фактично це було "зловживання".

ХАМАС використав для нападу "метро Гази"

Раніше повідомлялося, що бойовики угруповання ХАМАС під час планування масштабного вторгнення до Ізраїлю тривалий час використовували телефонні лінії, прокладені в тунелях під Сектором Газа. Агентство CNN писало з посиланням на джерела, що це тривало протягом двох років.

Ізраїльські військові називають тунелі, побудовані ХАМАС за останні близько 15 років - "метро Гази". Вони є великим лабіринтом, який використовується для зберігання ракет і схованок з боєприпасами, а також дає можливість бойовикам пересуватися непомітно.

Телефонні лінії в тунелях під Газою дозволяли членам ХАМАС таємно спілкуватися один з одним, не даючи можливості їх відслідковувати ізраїльській розвідці. З цією метою бойовики уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів протягом 2 років.

Нагадаємо, що в ЦАХАЛ заявляли, що в ніч проти 25 жовтня завдали удару по тунелю та складу зброї, які використовували бойовики ХАМАС у Секторі Газа.