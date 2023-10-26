В Израиле заявили, что ХАМАС использовал гумдопомощь для создания тоннелей под Газой

По словам дипломата, члены группировки для строительства такого "подземного тоннельного города" использовал всю гумпомощь, поступившую в Газу за последние несколько лет.

"Каждый туннель стоил 3 миллиона долларов - всего Израиль обнаружил более 30 туннелей", - рассказала израильский посол.

Также Хотовели подсчитала, что населению Сектора Газа можно было бы предоставить гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов.

"Но нет, ХАМАС создал эту военную машину, это ужасное подземное метро", - подчеркивает она.

Дипломат добавила, что финансовая поддержка международного сообщества использовалась боевиками, и фактически это было "злоупотребление".

ХАМАС использовал для нападения "метро Газы"

Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС при планировании масштабного вторжения в Израиль длительное время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа. Агентство CNN писало со ссылкой на источников, что это продолжалось в течение двух лет.

Израильские военные называют туннели, построенные ХАМАСом за последние около 15 лет - "метро Газы". Они представляют собой обширный лабиринт, который используется для хранения ракет и тайников с боеприпасами, а также дает возможность боевикам передвигаться незаметно.

Телефонные линии в туннелях под Газой позволяли членам ХАМАСа тайно общаться друг с другом, не давая возможности их отслеживать израильской разведке. С этой целью боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение 2 лет.

Напомним, что в ЦАХАЛ заявляли, что в ночь на 25 октября нанесли удар по туннелю и складу оружия, которые использовались боевиками ХАМАС в Секторе Газа.