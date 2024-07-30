В Ізраїлі закликали НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як президент Таїп Ердоган пригрозив можливим вторгненням до Ізраїлю, подібно до того, як Анкара раніше ввійшла в Лівію і Нагірний Карабах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Кац доручив дипломатам терміново зв'язатися з усіма членами НАТО, закликавши до засудження Туреччини і вимагаючи її виключення з регіонального альянсу.
Ердоган, який активно критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі, заявив у неділю: "Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг творити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо вчинити з ними подібним чином".
Він не уточнив, які саме дії він пропонує.
У відповідь Кац заявив, що Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і погрожує атакувати Ізраїль.
"Йому варто згадати, чим це закінчиться", - додав міністр.
Він також додав, що Туреччина, де розташована штаб-квартира ХАМАС, стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою і хуситами в Ємені.
Критика Ердогана
Після атаки ХАМАСу у жовтні минулого року та початку військової операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, президент Туреччини назвав Ізраїль "військовим злочинцем" та "окупантом". У відповідь Тель-Авів відкликав своїх дипломатів із Туреччини.
Ердоган вважає Ізраїль відповідальним за ескалацію напруженості на Близькому Сході та наголосив, що Туреччина не розглядає ХАМАС як терористичну організацію.
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