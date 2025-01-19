В Ізраїлі закликали повертати наступних заручників військовою силою

У неділю чинності набула угода між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Перших трьох ізраїльтян уже повернули, однак один із супротивників документа закликав, щоб повернення наступних людей було здійснено військовою силою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання пише, що вкрай правий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, виступив із заявою, в якій привітав повернення на батьківщину трьох ізраїльських заручників. Це сталося після того, як він проголосував проти угоди, яка і забезпечила звільнення людей. Ба більше, на знак протесту він сьогодні подав у відставку.
При цьому, попри привітання звільнення заручників, наступних осіб він закликав звільняти військовою силою.
"Ми раді і схвильовані вашим поверненням і чекаємо на повернення заручників, які залишилися, - за допомогою застосування (військової - ред.) сили, припинення поставок палива (до Гази - ред.) і припинення потоку гуманітарної допомоги - а не шляхом капітуляції", - написав Бен Гвір у соцмережі Х.
Нагадаємо, на звільнення заручників уже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він назвав цю добу і події "неймовірно зворушливим днем".
"Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони дійсно виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день", - заявив Нетаньяху.
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