В Ізраїлі викрили мережу ізраїльських громадян, які шпигували на користь Ірану

Слідчі стверджують, що мережа діяла близько двох років. Згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, підозрюваних звинувачують у фотографуванні та зборі інформації про ізраїльські бази та об'єкти, включаючи штаб-квартиру оборони в Тель-Авіві, а також авіабази Неватім і Рамат-Давід.

Цього року база Неватим зазнала двох ракетних атак з боку Ірану, а Рамат-Давид став ціллю Хезболли, зазначає видання.

"Це одна з найсерйозніших розслідуваних безпекових справ за останні роки", - заявили державні прокурори. Поліція заявила, що група провела 600 місій за два роки.

За даними ЗМІ, заарештовані — єврейські іммігранти з Азербайджану, які мешкають у районі Хайфи, деякі з яких є родичами, двоє з них неповнолітні. Вони були заарештовані трохи більше місяця тому і, як очікується, їм висунуть звинувачення у наданні допомоги ворогові під час війни.

Згідно з опублікованою в понеділок заявою, семеро громадян Ізраїлю було заарештовано за збір конфіденційної інформації про бази та енергетичну інфраструктуру Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними Haaretz, підозрювані, ймовірно, отримали сотні тисяч доларів у вигляді готівкових переказів від російських посередників, а також у криптовалютах.