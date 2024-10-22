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В Израиле разоблачили сеть израильских граждан, шпионивших в пользу Ирана

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильская полиция и служба внутренней разведки Шабак разоблачили сеть граждан Израиля, шпионивших в пользу Ирана. Предположительно они предоставляли информацию о военных базах и вели наблюдение за отдельными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Следователи утверждают, что сеть действовала около двух лет. Согласно сообщениям в израильской прессе, подозреваемые обвиняются в фотографировании и сборе информации об израильских базах и объектах, включая штаб-квартиру обороны в Тель-Авиве, а также авиабазы Неватим и Рамат-Давид.

В этом году база Неватим подверглась двум ракетным атакам со стороны Ирана , а Рамат-Давид стал целью Хезболлы, отмечает издание.

"Это одно из самых серьезных расследованных дел по безопасности за последние годы", — заявили государственные прокуроры. Полиция заявила, что группа провела 600 миссий за два года.

По данным СМИ, арестованные — еврейские иммигранты из Азербайджана, проживающие в районе Хайфы, некоторые из которых являются родственниками, двое из них несовершеннолетние. Они были арестованы чуть более месяца назад и, как ожидается, им будут предъявлены обвинения в оказании помощи врагу во время войны.

Согласно опубликованному в понедельник заявлению, семь граждан Израиля были арестованы за сбор конфиденциальной информации о базах и энергетической инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным Haaretz, подозреваемые предположительно получили сотни тысяч долларов в виде наличных переводов от российских посредников, а также в криптовалютах.

 

Напомним, американские военные срочно перебросили в Израиль свою передовую систему противоракетной обороны. Теперь система THAAD находится "на месте".

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