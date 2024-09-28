В Израиле проводят оценку готовности ЦАХАЛа "расширить наступление" на севере

Израиль оценивает готовность своей армии к расширению наступательной активности на севере. Это произошло после того, как вчера был ликвидирован лидер группировки "Хезболла".

Встреча состоялась после того, как вчера в результате израильского авиаудара был убит глава террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Это так же происходит на фоне того, что Израиль усиливает атаки на ливанскую террористическую группировку.

Напомним, что несколько часов назад президент США Джо Байден сделал заявление относительно ликвидации лидера "Хезболлы". Он подчеркнул, что Хассан Насралла и возглавляемая им группировка были ответственные за убийство сотен американцев "за четыре десятилетия террора".

"Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", - сказал президент США.

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