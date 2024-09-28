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В Израиле проводят оценку готовности ЦАХАЛа "расширить наступление" на севере

Суббота 28 сентября 2024 22:30
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В Израиле проводят оценку готовности ЦАХАЛа "расширить наступление" на севере Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль оценивает готовность своей армии к расширению наступательной активности на севере. Это произошло после того, как вчера был ликвидирован лидер группировки "Хезболла".

Передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Министр обороны (Израиля - ред.) Йоав Галант проводит оценку готовности ЦАХАЛа "к расширению наступательной активности" на северном фронте", - сообщает офис главы ведомства.

Оценка проводится с участием начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Герци Халеви, начальника Оперативного управления генерал-майора Одеда Басюка и начальника Разведывательного управления генерал-майора Шломи Биндера.

Встреча состоялась после того, как вчера в результате израильского авиаудара был убит глава террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Это так же происходит на фоне того, что Израиль усиливает атаки на ливанскую террористическую группировку.

Напомним, что несколько часов назад президент США Джо Байден сделал заявление относительно ликвидации лидера "Хезболлы". Он подчеркнул, что Хассан Насралла и возглавляемая им группировка были ответственные за убийство сотен американцев "за четыре десятилетия террора".

"Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", - сказал президент США.

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Израиль Ливан Хезболла
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