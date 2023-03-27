В Ізраїлі посилюються мітинги, біля парламенту зібралося понад 100 тисяч людей

Протестувальники блокують головний вхід до Єрусалиму, а біля парламенту Ізраїлю зібралося понад 100 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та NEWSru.
"Поліція повідомляє, що на цей час під час демонстрацій проти капітального ремонту в Єрусалимі було заарештовано трьох людей за підозрою в нападі на офіцерів", - йдеться у матеріалі.
На додачу до багатьох доріг біля Кнесету, які були заблоковані поліцією, протестувальники тепер заблокували перехрестя Хорд-Брідж, головний в'їзд до столиці. Поліцейські намагаються їх розігнати.
Глави місцевих рад в арабському секторі повідомили про приєднання до страйку. Біля Кнесету в Єрусалимі перебуває близько 115 тисяч демонстрантів. Через побоювання зіткнень з активістами, демонстрацію яких призначено на 18:00, до району відправлено додаткові сили поліції.
Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі проходять протести проти судової реформи, яку запропонував уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.
Проте після того, як глава уряду Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони, який виступив проти реформи, в Ізраїлі почалися нові масштабні мітинги. Акції протести супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, а поліція розганяла учасників водометами.
Сьогодні опозиція закликала громадян влаштувати масштабний протест та страйк. Зокрема, найбільший в Ізраїлі аеропорт імені Бен-Гуріона призупинив свою роботу через страйк.
Про те, що відбувається в Ізраїлі, і до чого все це може призвести, - у матеріалі РБК-Україна.
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