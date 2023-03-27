В Ізраїлі посилюються мітинги, біля парламенту зібралося понад 100 тисяч людей

"Поліція повідомляє, що на цей час під час демонстрацій проти капітального ремонту в Єрусалимі було заарештовано трьох людей за підозрою в нападі на офіцерів", - йдеться у матеріалі.

На додачу до багатьох доріг біля Кнесету, які були заблоковані поліцією, протестувальники тепер заблокували перехрестя Хорд-Брідж, головний в'їзд до столиці. Поліцейські намагаються їх розігнати.

Глави місцевих рад в арабському секторі повідомили про приєднання до страйку. Біля Кнесету в Єрусалимі перебуває близько 115 тисяч демонстрантів. Через побоювання зіткнень з активістами, демонстрацію яких призначено на 18:00, до району відправлено додаткові сили поліції.

Чому в Ізраїлі спалахнули протести

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі проходять протести проти судової реформи, яку запропонував уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.