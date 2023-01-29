В Ізраїлі посилять армію та поліцію, а також спростять отримання зброї

Нетаньягу під час засідання уряду пообіцяв жорстку відповідь терористам після теракту.

Серед цих заходів - спрощення процедури отримання дозволів на носіння зброї, зміцнення єврейських поселень на західному березі річки Йордан, посилення підрозділів армії та поліції, а також розширення практики затримань та цілеспрямованих операцій з вилучення зброї, що незаконно зберігається.

Нагадаємо, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти у натовп. Імовірного нападника було застрелено.

Серед загиблих була громадянка України Ірина Ковальова.

Також стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.