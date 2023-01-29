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В Израиле усилят армию и полицию, а также упростят получение оружия

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия на фоне теракта в Иерусалиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху во время заседания правительства пообещал жесткий ответ террористам после теракта.

Среди этих мер - упрощение процедуры получения разрешений на ношение оружия, укрепление еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, усиление подразделений армии и полиции, а также расширение практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.

Напомним, в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу. Вероятный нападавший был застрелен.

Среди погибших была гражданка Украины Ирина Ковалева.

Также стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

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ИзраильНетаньяху