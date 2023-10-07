В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох громадян шукають, - Зеленський

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", - розповів глава держави.

Зеленський також закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, бути максимально уважні та за будь-якої потреби звертатися в посольство будь-яким доступним способом.

"Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", - наголосив він.

Зеленський також прокоментував і самі події в Ізраїлі, зазначивши, що світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

"Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам", - додав президент.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Сьогодні вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар по містах Ізраїлю. За останніми даними, в результаті атаки терористів загинули понад 100 мешканців Ізраїля та понад 900 отримали поранення.

Станом на зараз Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС, та проводить зачистку. Завершити зачистку території Ізраїля від бойовиків планують до кінця суботи.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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