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В Ізраїлі мають намір позбавляти громадянства терористів та депортувати до Палестини

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Ізраїлю планує позбавляти громадянства та посвідки на проживання терористів. При цьому їх мають намір депортувати до Палестини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Facebook.

"Доручити в.о. міністра внутрішніх справ та юридичному раднику уряду підготувати урядовий законопроєкт про позбавлення терористів посвідки на проживання чи громадянства та депортацію їх на територію Палестинської автономії", - повідомив він.

При цьому ізраїльська влада має намір дозволити негайно звільняти працівників за підтримку тероризму без необхідності проведення слухань.

Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено.

Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули українка.

Крім того, 28 січня в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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