В Израиле намерены лишать гражданства террористов и выдворять в Палестину

"Поручить и.о. министра внутренних дел и юридическому советнику правительства подготовить правительственный законопроект о лишении террористов вида на жительство или гражданства и выдворении их на территорию Палестинской автономии", - сообщил он.

При этом израильские власти намерены разрешить немедленно увольнять сотрудников за поддержку терроризма без необходимости проведения слушаний.

Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.

В результате теракта в Израиле погибли украинка.

Кроме того, 28 января в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

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