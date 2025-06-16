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В Ізраїлі кількість постраждалих різко зросла після ударів Ірану

Фото: Після ракетних ударів Ірану по Ізраїлю стало майже 300 постраждалих (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Майже три сотні людей були госпіталізовані за ніч після масованих ракетних ударів з Ірану по півночі та центру Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За офіційними даними, до лікарень доправили 287 постраждалих.

Один пацієнт перебуває у важкому стані, ще 14 - у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей, яких лікують у лікарні Шнайдер у Петах-Тікві.

Інші зазнали легких поранень або перебувають у стані гострого шоку.

Міністерство охорони здоров'я країни також зазначає, що стан ще 15 осіб, які потрапили до лікарні Мааяней Гаєшуа в Бней-Брак, поки що не розголошується.

Саме в це місто, розташоване на схід від Тель-Авіва, вночі влучила ракета, внаслідок чого загинула одна людина.

Як повідомляють, станом на зараз відомо про вісьмох загиблих.

Що передувало

У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Причиною стало загострення після зриву переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди.

Під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.

За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.

Увечері 15 червня Іран також обстріляв Єрусалим, Тель-Авів і Хайфу.

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