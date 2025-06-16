В Ізраїлі кількість постраждалих різко зросла після ударів Ірану

За офіційними даними, до лікарень доправили 287 постраждалих.

Один пацієнт перебуває у важкому стані, ще 14 - у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей, яких лікують у лікарні Шнайдер у Петах-Тікві.

Інші зазнали легких поранень або перебувають у стані гострого шоку.

Міністерство охорони здоров'я країни також зазначає, що стан ще 15 осіб, які потрапили до лікарні Мааяней Гаєшуа в Бней-Брак, поки що не розголошується.

Саме в це місто, розташоване на схід від Тель-Авіва, вночі влучила ракета, внаслідок чого загинула одна людина.

Як повідомляють, станом на зараз відомо про вісьмох загиблих.