В Ізраїлі кількість постраждалих різко зросла після ударів Ірану

Майже три сотні людей були госпіталізовані за ніч після масованих ракетних ударів з Ірану по півночі та центру Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За офіційними даними, до лікарень доправили 287 постраждалих.
Один пацієнт перебуває у важкому стані, ще 14 - у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей, яких лікують у лікарні Шнайдер у Петах-Тікві.
Інші зазнали легких поранень або перебувають у стані гострого шоку.
Міністерство охорони здоров'я країни також зазначає, що стан ще 15 осіб, які потрапили до лікарні Мааяней Гаєшуа в Бней-Брак, поки що не розголошується.
Саме в це місто, розташоване на схід від Тель-Авіва, вночі влучила ракета, внаслідок чого загинула одна людина.
Як повідомляють, станом на зараз відомо про вісьмох загиблих.
У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Причиною стало загострення після зриву переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди.
Під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.
За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.
Увечері 15 червня Іран також обстріляв Єрусалим, Тель-Авів і Хайфу.
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