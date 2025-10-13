В Ізраїлі хочуть номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

Спікер Кнесету Амір Охана пообіцяв висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру наступного року.

"Пане президенте (Трамп - ред.), ви стоїте перед народом Ізраїлю не як черговий американський президент, а як гігант єврейської історії - той, для кого ми маємо озирнутися назад, на два з половиною тисячоліття в туман часу, щоб знайти аналог в особі Кіра Великого", - зазначив Охана, маючи на увазі стародавнього перського царя, який дозволив євреям повернутися із вигнання у Вавилонії та відновити свій храм у Єрусалимі.

Він додав, що світові потрібні не умиротворителі, а лідери, які будуть сміливими, рішучими, сильними і сміливими.

"Світу потрібно більше таких, як Трамп", - вважає спікер Кнесету.

Охана підкреслив, що Трамп "більше, ніж будь-хто інший" заслуговує на Нобелівську премію миру.

"Разом зі спікером Майком Джонсоном ми закликатимемо лідерів усього світу висунути вашу кандидатуру. Ви закінчили вісім конфліктів по всьому світу за дев'ять місяців", - уточнив він.