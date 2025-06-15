В Ізраїлі через атаки Ірану загинули 12 людей, майже 400 постраждалих

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 15, з яких 12 людей загинули лише за останню добу.

Міністерство охорони здоров'я країни станом на 9 ранку повідомило, 385 осіб були госпіталізовані з травмами впродовж ночі.

Сім постраждалих перебувають у важкому стані, ще 40 у стані середньої тяжкості.

Більшість 298 осіб дістали легкі поранення. У 14 госпіталізованих зафіксовано прояви сильної тривоги.

Раніше влада підтвердила загибель трьох осіб внаслідок атак Ірану.