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В Ізраїлі через атаки Ірану загинули 12 людей, майже 400 постраждалих

Фото: внаслідок атаки Ірану в Ізраїлі постраждали багато людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ізраїлі за добу загинули 12 людей внаслідок атак. Майже 400 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 15, з яких 12 людей загинули лише за останню добу.

Міністерство охорони здоров'я країни станом на 9 ранку повідомило, 385 осіб були госпіталізовані з травмами впродовж ночі.

Сім постраждалих перебувають у важкому стані, ще 40 у стані середньої тяжкості.

Більшість 298 осіб дістали легкі поранення. У 14 госпіталізованих зафіксовано прояви сильної тривоги.

Раніше влада підтвердила загибель трьох осіб внаслідок атак Ірану. 

Нічний обстріли Ізраїлю

В ніч на 15 червня, Іран обстріляв дронами і балістичними ракетами центральні та північні райони Ізраїлю. Найбільших руйнувань внаслідок атаки зазнали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот.

Ввечері у суботу, 14 червня, Іран обстріляв балістичними ракетами Ізраїль. Постраждали райони міста Хайфа.

Іранські військові атакували Ізраїль трьома новітніми ракетами.

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