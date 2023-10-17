В Израиле из-за атак ХАМАС погибли 13 украинцев

В Израиле после начала вторжения боевиков ХАМАС 7 октября погибли уже 13 граждан Украины.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог.

"По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь", - приводит ОП слова Зеленской.

Она также уточнила, что всего из Израиля уже эвакуировали 436 украинских граждан.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали похищать и убивать мирных жителей.

Согласно последним данным, было известно об 11 погибших украинцах в Израиле.

Также наша страна организовала уже 2 эвакуационных рейса из Израиля.