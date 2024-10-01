В Ізраїлі анонсували відповідь на ракетний напад Ірану

"Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності до оборони і наступу, ми будемо захищати громадян Ізраїлю. Цей [ракетний] обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо", - заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, наразі з боку Ірану немає додаткових загроз для Ізраїлю, це свідчить про те, що ракетний обстріл закінчився. Також цивільним нещодавно повідомили, що вони можуть покинути бомбосховища через годину.

"Під час оборони ми здійснили досить багато перехоплень. Є певні наслідки в центрі і в районах на півдні країни. На даному етапі ми все ще проводимо оцінку нападу, але нам нічого не відомо про жертви", - додав він.

Оновлено о 22:11.

Хагарі заявив журналістам, що ВПС Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність, і сьогодні вночі також продовжать наносити потужні удари на Близькому Сході, як це було протягом останнього року".

"Ізраїльська і американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", - розповів він.

За його словами, було відбито атаку 180 іранських ракет.

"Ми все ще розслідуємо результат атаки і не хочемо давати ворогу всю інформацію. Іран здійснив серйозний акт сьогодні вночі і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону. Сьогоднішня подія матиме наслідки", - додав він.

Що передувало

Сьогодні вдень війська Ізраїлю увійшли на територію Лівану в рамках операції проти "Хезболли". Метою операції ЦАХАЛу були об'єкти інфраструктури терористів, які знаходяться в південній частині Лівану та загрожують Ізраїлю.

А вже ввечері Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю. Про те, що відбувається в Ізраїлі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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