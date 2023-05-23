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Ізраїль звинуватив Іран у створенні із цивільних суден "плавучих баз терористів"

Фото: Ізраїль звинуватив Іран у "морському тероризмі" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборон Ізраїлю Йоав Галант звинуватив іранський Корпус вартових ісламської революції у перетворенні комерційних цивільних кораблів на платформи для запуску ракет, дронів та командос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами ізраїльського чиновника, таким чином Тегеран має на меті розширити прихований військово-морський вплив далеко за межі Перської затоки.

Така заява глави Міноборони Ізраїлю на безпековому форумі в Герцлії прозвучала на тлі нового загострення напруженості між регіональними противниками через ядерну програму Ірану та підтримку палестинських і ліванських бойовиків.

Галант продемонстрував зображення шести нібито перепрофільованих іранських суден, п'ять із яких він назвав "плавучими терористичними базами". Міністр додав, що одна з них нещодавно попрямувала у бік Аденської затоки.

"Це безпосередньо пов'язане з морським тероризмом, який Іран нав'язує Перській затоці та Аравійському морю. Він також працює над розширенням своєї діяльності на Індійський океан, а потім і на Червоне море, а також на Середземне море", - заявив Галант.

Зазначимо, що за останні два роки Іран та Ізраїль обмінялися звинуваченнями у серії атак на свої кораблі в Перській затоці.

Нагадаємо, що 3 травня Іран захопив нафтовий танкер у водах Перської затоки. Аналогічний випадок стався також наприкінці квітня.

Додамо, що нещодавно в Османській затоці іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.

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Ізраїль