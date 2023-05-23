Израиль обвинил Иран в создании из гражданских судов "плавучих баз террористов"

По словам израильского чиновника, таким образом Тегеран преследует цель расширить скрытое военно-морского влияния далеко за пределы Персидского залива.

Такое заявление главы Минобороны Израиля на форуме по безопасности конференции в Герцлии прозвучало на фоне нового обострения напряженности между региональными противниками из-за ядерной программы Ирана и поддержки палестинских и ливанских боевиков.

Галант продемонстрировал изображения шести якобы перепрофилированных иранских судов, пять из которых он назвал "плавучими террористическими базами". Министр добавил, что одна из них недавно направилась в сторону Аденского залива.

"Это напрямую связано с морским терроризмом, который Иран навязывает Персидскому заливу и Аравийскому морю. Он также работает над расширением своей деятельности на Индийский океан, а затем и на Красное море, а также на Средиземное море", - заявил Галант.

Отметим, что за последние два года Иран и Израиль обменялись обвинениями в серии атак на свои корабли в Персидском заливе.