Ізраїль звинуватив ХАМАС в порушенні угоди про обмін заручниками

Ізраїль ідентифікував передані бойовиками ХАМАС тіла чотирьох заручників. Серед них підтверджені тіла літнього чоловіка і двох дітей, але четверте тіло не належить їхній матері. Ізраїль вимагає повернути родині загиблу жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Зазначається, що Національний інститут судової медицини у співпраці з поліцією Ізраїлю завершили ідентифікацію тіл кількох переданих бойовиками ізраїльських заручників. Після цього представники ЦАХАЛу повідомили родині Бібас, що їхні близькі, Аріель та Кфір Бібас, були ідентифіковані.
Згідно з оцінкою професійних чиновників, розвідувальних даних та на базі судово-медичних висновків, Аріель та Кфір були жорстоко вбиті під час перебування в полоні терористів у листопаді 2023 року.
Водночас, під час процесу ідентифікації було встановлено, що отримане додаткове тіло не є тілом Ширі Бібас, і не було знайдено жодного збігу з жодним іншим заручником. Ізраїльські військові зазначили, що це анонімне, неідентифіковане тіло.
"Це грубе порушення з боку терористичної організації ХАМАС, яка за угодою зобов'язана повернути чотирьох загиблих заручників. Ми вимагаємо від ХАМАСу повернути Ширі додому разом з усіма нашими заручниками", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.
Держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х назвав терористів "чистим злом", яке має бути викорінене.
"7 жовтня 2023 року терористи в Газі викрали матір, її дитину, немовля, сина та 83-річного чоловіка і вбили їх. Понад 500 днів потому ХАМАС повернув їх до Ізраїлю в трунах. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям жертв, які пережили немислимі страждання. ХАМАС є злом - чистим злом - і має бути викорінений. ВСІ заручники повинні повернутися додому ЗАРАЗ", - написав Рубіо.
У четвер, 20 лютого, терористи палестинського руху ХАМАС передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, які були викрадені під час вторгнення бойовиків 7 жовтня 2023 року.
Аріелю Бібасу на момент загибелі було чотири роки, а Кфіру Бібасу - десять місяців. Вони були викрадені разом зі своєю матір'ю, Ширі Бібас, з їхнього будинку в Нір-Озі.
Чоловік Ярден Бібас вийшов захистити сім'ю та був викрадений бойовиками, а згодом викрали Ширі й дітей. Ярден повернувся до Ізраїлю в рамках угоди про повернення заручників 1 лютого 2025 року.
Ще одним загиблим, тіло якого повернули терористи, є громадянин Ізраїлю Одед Ліфшіц. На момент викрадення йому було 83 роки.
У ХАМАС зазначають, що всі ці заручники начебто загинули внаслідок удару ізраїльської авіації з застосуванням американських ракет.
Ізраїль та ХАМАС 19 січня уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Вона встановлює режим перемир'я у Секторі Газа.
За документом Ізраїль передає ХАМАС палестинських ув'язнених, а бойовики звільняють живих заручників і повертають тіла загиблих ізраїльтян.
15 лютого бойовики ХАМАС передали трьох ізраїльських заручників. Натомість Ізраїль звільнив 369 палестинських ув'язнених.
Додамо, що ввечері 20 лютого у передмісті Тель-Авіва пролунала серія вибухів у трьох автобусах на парковках. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Відповідальність за інциденти взяло на себе угруповання ХАМАС.
У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ провести операцію проти терористів на Західному березі річки Йордан.
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