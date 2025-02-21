Ізраїль звинуватив ХАМАС в порушенні угоди про обмін заручниками

Зазначається, що Національний інститут судової медицини у співпраці з поліцією Ізраїлю завершили ідентифікацію тіл кількох переданих бойовиками ізраїльських заручників. Після цього представники ЦАХАЛу повідомили родині Бібас, що їхні близькі, Аріель та Кфір Бібас, були ідентифіковані.

Згідно з оцінкою професійних чиновників, розвідувальних даних та на базі судово-медичних висновків, Аріель та Кфір були жорстоко вбиті під час перебування в полоні терористів у листопаді 2023 року.

Водночас, під час процесу ідентифікації було встановлено, що отримане додаткове тіло не є тілом Ширі Бібас, і не було знайдено жодного збігу з жодним іншим заручником. Ізраїльські військові зазначили, що це анонімне, неідентифіковане тіло.

"Це грубе порушення з боку терористичної організації ХАМАС, яка за угодою зобов'язана повернути чотирьох загиблих заручників. Ми вимагаємо від ХАМАСу повернути Ширі додому разом з усіма нашими заручниками", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х назвав терористів "чистим злом", яке має бути викорінене.

"7 жовтня 2023 року терористи в Газі викрали матір, її дитину, немовля, сина та 83-річного чоловіка і вбили їх. Понад 500 днів потому ХАМАС повернув їх до Ізраїлю в трунах. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям жертв, які пережили немислимі страждання. ХАМАС є злом - чистим злом - і має бути викорінений. ВСІ заручники повинні повернутися додому ЗАРАЗ", - написав Рубіо.

Повернення загиблих заручників

У четвер, 20 лютого, терористи палестинського руху ХАМАС передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, які були викрадені під час вторгнення бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Аріелю Бібасу на момент загибелі було чотири роки, а Кфіру Бібасу - десять місяців. Вони були викрадені разом зі своєю матір'ю, Ширі Бібас, з їхнього будинку в Нір-Озі.

Чоловік Ярден Бібас вийшов захистити сім'ю та був викрадений бойовиками, а згодом викрали Ширі й дітей. Ярден повернувся до Ізраїлю в рамках угоди про повернення заручників 1 лютого 2025 року.

Ще одним загиблим, тіло якого повернули терористи, є громадянин Ізраїлю Одед Ліфшіц. На момент викрадення йому було 83 роки.

У ХАМАС зазначають, що всі ці заручники начебто загинули внаслідок удару ізраїльської авіації з застосуванням американських ракет.