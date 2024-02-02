Ізраїль звільнив більше 100 палестинців, заарештованих під час наземної операції в Газі

Ізраїльська армія в четвер звільнила 114 палестинців. Вони були заарештовані під час наземної операції в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Як передають джерела видання в службі безпеки палестинської прикордонної служби, звільнених передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Сектора Газа.
Деяких зі звільнених палестинців через погіршення стану їхнього здоров'я перевели до лікарні Наджар у місті Рафах.
У повідомленні йдеться, що під час наземної операції в Секторі Газа ізраїльська армія заарештувала сотні палестинців і відправила їх у невідомі місця.
Деякі із затриманих, з якими спілкувалось видання під час їхнього перебування в лікарні, заявили, що їх "били, принижували та катували" під час затримання. Однак зауважується, що дані твердження не були перевірені.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що Ізраїль та ХАМАС нібито домовилися про тимчасове перемир'я. У його ході планувалось нове визволення заручників.
Нагадаємо, у жовтні минулого року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.
У відповідь Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Газа. Військам країни вдалося взяти під контроль більшу частину палестинського анклаву.
Також між Ізраїль та ХАМАС домовлялися про тимчасове припинення вогню. Це зробили для того, щоб бойовики звільнили своїх заручників.
Про пропозицію Ізраїлю до ХАМАС знову призупинити бойові дії стало відомо ще минулого тижня.
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