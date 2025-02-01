Ізраїль звільнив 183 ув'язнених палестинці, серед них майже 20 відбували довічне

Як передає видання, перші зі 183 палестинських в’язнів вийшли з автобуса на західному березі річки Йордан, де їх зустрів натовп людей, які чекали на їхнє звільнення.

Відомо, що 18 зі 183 палестинців було засуджено до довічного позбавлення волі, а ще 54 було - на великі терміни. 111 осіб було затримано в Газі після 7 жовтня, коли терористи ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю.

В рамках вже четвертого обміну в Ізраїль повернулися три заручники. Зокрема, Ярден Бібас та Офер Кальдеро першими перетнули кордон з Ізраїлем після 484 днів перебування в полоні.

Згодом ХАМАС передав і третього заручника, на ім'я Кіт Сігел. Він зараз прямує разом зі співробітниками Червоного Хреста до військових ЦАХАЛ, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Як раніше ми писали, січні 2025 року стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню у Секторі Газа. В рамках домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити дві тисячі палестинських в’язнів, включно із 250 засудженими до довічного ув’язнення.

Своєю чергою угрупування ХАМАС зобов’язується звільнити 33 ізраїльських полонених. Всього за цей час вдалось звільнити вже кілька ізраїльських заручників.