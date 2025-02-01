Израиль освободил 183 заключенных палестинца, среди них почти 20 отбывали пожизненное

Как передает издание, первые из 183 палестинских заключенных вышли из автобуса на западном берегу реки Иордан, где их встретила толпа людей, которые ждали их освобождения.

Известно, что 18 из 183 палестинцев были приговорены к пожизненному лишению свободы, а еще 54 были - на большие сроки. 111 человек были задержаны в Газе после 7 октября, когда террористы ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

В рамках уже четвертого обмена в Израиль вернулись три заложника. В частности, Ярден Бибас и Офер Кальдеро первыми пересекли границу с Израилем после 484 дней пребывания в плену.

Впоследствии ХАМАС передал и третьего заложника, по имени Кит Сигел. Он сейчас направляется вместе с сотрудниками Красного Креста к военным ЦАХАЛ, сообщили в Армии обороны Израиля.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Как ранее мы писали, в январе 2025 года стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа. В рамках договоренностей Израиль обещает освободить две тысячи палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненному заключению.

В свою очередь группировка ХАМАС обязуется освободить 33 израильских пленных. Всего за это время удалось освободить уже несколько израильских заложников.