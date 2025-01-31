Ізраїль звільнив 110 палестинських в'язнів, - ЗМІ

Нагадаємо, що раніше цього дня, 30 січня, Ізраїль призупинив звільнення ув'язнених палестинців. Рішення було ухвалено у зв'язку з хаосом під час передачі ізраїльських заручників Червоному Хресту.

Зокрема, під час процесу натовп у Газі оточив заручників, яких вели до автобусів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Крім того, палестинці штовхали автобуси МКЧХ.

"Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС", - прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.