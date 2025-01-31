Израиль освободил 110 палестинских заключенных, - СМИ

Напомним, что ранее в этот день, 30 января, Израиль приостановил освобождение заключенных палестинцев. Решения было принято в связи с хаосом во время передачи израильских заложников Красному Кресту.

В частности, во время процесса толпа в Газе окружила заложников, которых вели к автобусам Международного комитета Красного Креста. Кроме того, палестинцы толкали автобусы МККК.

"Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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