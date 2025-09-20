Ізраїль звернувся до адміністрації Трампа зі скаргою на Єгипет

Під час зустрічі в Єрусалимі в понеділок прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху представив державному секретарю США Марку Рубіо дані про військову активність Єгипту на Синаї. За його словами, це може суперечити умовам мирного договору 1979 року, гарантом якого виступають Сполучені Штати.

Ізраїльські чиновники стверджують, що Єгипет будує військову інфраструктуру, здатну використовуватися в наступальних цілях, хоча в низці районів дозволено лише легке озброєння. Зокрема, за їхніми даними, Каїр розширив злітні смуги на авіабазах для винищувачів і зводить підземні об'єкти, які можуть служити для зберігання ракет.

Реакція і дипломатичні контакти

За інформацією ізраїльської сторони, доказів наявності ракет поки що немає, проте Каїр не дав задовільного пояснення. Один із чиновників зазначив, що Ізраїль звернувся до адміністрації Дональда Трампа, оскільки прямі переговори з Єгиптом не принесли результатів.

"Те, що роблять єгиптяни на Синаї, дуже серйозне, і ми дуже занепокоєні", - наголосив представник Ізраїлю. Він також зазначив, що ситуація ускладнюється скороченням спостережних польотів багатонаціональних сил під керівництвом США.

У Каїрі відкидають звинувачення. Єгипетський чиновник заявив, що американська адміністрація не порушувала це питання останнім часом.

Посилення напруженості

З кінця 2022 року контакти між Нетаньягу і президентом Абдул Фаттахом ас-Сісі фактично заморожені. Остання телефонна розмова датується червнем 2023 року.

У період війни Ізраїлю в Газі Каїр побоюється, що ізраїльський уряд може спробувати витіснити палестинців у Синай. Єгипет посилив сили на кордоні і заявив, що масовий приплив біженців стане загрозою його національній безпеці.

Нетаньяху, зі свого боку, критикує Єгипет за відмову приймати жителів Гази. Нещодавно він звинуватив Каїр в "ув'язненні проти їхньої волі жителів Гази, які бажають покинути зону бойових дій".