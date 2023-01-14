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Ізраїль зупинить щомісячні виплати переселенцям з України: названо причину

Фото: Ізраїль зупинить щомісячні виплати переселенцям із України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.

Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.

Загалом майже 24 тисячі іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.

Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.

Нагадаємо, що кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, досягла 7 915 287 осіб.

Також раніше ми писали, що Єврокомісіявиділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

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Ізраїль