Ізраїль знову атакує Іран: у Тегерані анонсували удар у відповідь

"Системи протиповітряної оборони були активовані в південному портовому місті Бандар-Аббас після ізраїльських ударів", - повідомило іранське державне телебачення.

Зазначається, що об'єкт вважається дуже важливим для Ірану, оскільки є найбільшим торговим портом країни. Він розташований північному березі Ормузької протоки біля входу в Перську затоку.

Тим часом іранське інформаційне агентство "Сабрін" повідомило, що системи ППО були активовані поблизу ядерних об'єктів в Ісфахані.

Крім того, активовані в столиці Тегеран і кількох інших містах, включно з Тебріз та Ісфаханом.

Своєю чергою, іранське державне телебачення оголосило, що "протягом кількох годин" очікуються "масовані та руйнівні" атаки на Ізраїль.