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Израиль снова атакует Иран: в Тегеране анонсировали ответный удар

Фото: в Ірані анонсували відповідь по Ізраїлю в найближчі години (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль начал новую волну атаку на Иран. Уже минимум в Тегеране, Исфахане и портовом городе Бендер-Аббас были активированы системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

"Системы противовоздушной обороны были активированы в южном портовом городе Бандар-Аббас после израильских ударов", - сообщило иранское государственное телевидение.

Отмечается, что объект считается очень важным для Ирана, поскольку является самым крупнейшим торговым портом страны. Он расположен северном берегу Ормузского пролива у входа в Персидский залив.

 

Тем временем иранское информационное агентство "Сабрин" сообщило, что системы ПВО были активированы вблизи ядерных объектов в Исфахане.

Кроме того, активированы в столице Тегеран и нескольких других городах, включая Тебриз и Исфахан.

 

В свою очередь иранское государственное телевидение объявило, что в "течение нескольких часов" ожидаются "массированные и разрушительные" атаки на Израиль.

Израиль нанес удары по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". В рамках этой нее страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

Кроме того, под удар попали высшие военные чиновники. Сегодня ЦАХАЛ официально подтвердил, что ликвидировал топ-20 иранских командиров.

Также мы писали, что несколько часов премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением. Он заявил, что Иран планировал создать и передать ядерное оружие своим прокси силам, что угрожало бы всему миру.

Поэтому, как заявил, Нетаньяху, была начала данная операция.

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