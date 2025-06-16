Ізраїль знищив третину ракетних установок Ірану: деталі операції

Кожна така установка могла випустити десятки ракет у ході нинішньої війни.

Як зазначила Дефрін, завдяки діям ВПС, Іран зміг запустити лише близько половини від запланованої кількості ракет за ніч.

Здатність Ірану одночасно запускати ракети до кінця війни скоротиться щонайменше на третину, а можливо й більше, враховуючи, що в нічних атаках бойові можливості Тегерана зменшилися приблизно вдвічі.

За словами Дефрін, ВПС також знищили понад 20 ракет, які перебували на шляху до запуску.

Як зазначають, Іран випустив 40 балістичних ракет, але якби не удар ізраїльських сил, ця цифра була б щонайменше 60, не враховуючи втрати здатності стріляти через знищені пускові установки.

ВПС Ізраїлю за останню добу залучили близько 50 літаків, які вразили приблизно 100 цілей.

Знищення іранських ракет

За даними армії оборони Ізраїлю, було знищено понад 20 крилатих і балістичних ракет безпосередньо перед їх запуском у напрямку Ізраїлю.

Ізраїльські війська провели кілька хвиль авіаударів по військових об’єктах в Ісфахані - центральному регіоні Ірану.

Серед цілей були місця зберігання ракет, пускові установки, що були готові до запуску, а також командні центри, де готувалися ракетні групи для атак по території Ізраїлю.

Під час однієї з операцій у реальному часі було виявлено і знищено пускову групу, яка намагалася запустити ракети.

З початку операції знищено понад 120 пускових установок - це близько третини загальної кількості ракетних установок іранського режиму.